Девушку госпитализировали после столкновения LADA Granta и Chevrolet в Опочецком районе

09:58, 06 июля 2020, ПАИ

26-летнюю пассажирку LADA Granta госпитализировали с ушибами и переломом ноги после столкновения двух автомобилей в Опочецком районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария случилась 5 июля в 13:34 у деревни Шагино.

28-летний водитель автомобиля LADA выехал на встречную полосу, машина столкнулась с Chevrolet Aveo. Водитель иномарки получил рваную рану колена, госпитализация не потребовалась. Пассажирка LADA Granta госпитализирована с ушибами и переломом ноги.

Оба водителя были трезвы. Полиция проводит проверку.