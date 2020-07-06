Девушку госпитализировали после столкновения LADA Granta и Chevrolet в Опочецком районе
26-летнюю пассажирку LADA Granta госпитализировали с ушибами и переломом ноги после столкновения двух автомобилей в Опочецком районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария случилась 5 июля в 13:34 у деревни Шагино.
28-летний водитель автомобиля LADA выехал на встречную полосу, машина столкнулась с Chevrolet Aveo. Водитель иномарки получил рваную рану колена, госпитализация не потребовалась. Пассажирка LADA Granta госпитализирована с ушибами и переломом ноги.
Оба водителя были трезвы. Полиция проводит проверку.