Ремонт детской поликлиники в Великих Луках начнётся в августе

11:16, 06 июля 2020, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко посетила детскую поликлинику в Великих Луках 6 июля, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Главный врач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова рассказала, что уже в августе в детской поликлинике начнутся ремонтные работы. Подрядчик заменит инженерные сети, включая канализацию, узлы электроснабжения и теплоснабжения, вентиляцию. Кроме этого, появится новый вход – с улицы Льва Толстого, установят автоматические входные двери, а некоторые кабинеты врачей поменяют свое месторасположение.

Татьяна Менькова отметила, что потоки пациентов будут перенаправлены в связи с ремонтом, о чём население дополнительно проинформируют.

Марина Гаращенко поручила Татьяне Меньковой взять ход ремонтных работ под личный контроль. «Меня информируйте каждый день. Докладывайте сразу, если появится какая-то проблема», – добавила она.