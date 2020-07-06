Срок в колонии строгого режима получил житель Дно за кражу денег с чужих банковских карт

13:01, 06 июля 2020, ПАИ

2 года и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима получил житель Дно за кражу денег с чужих банковских карт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дновский районный суд установил что, мужчина обналичил денежные средства с ранее похищенных им банковских карт в здании железнодорожного вокзала города Дно. Деньги он потратил на собственные нужды. Позднее его задержали сотрудники транспортной полиции.