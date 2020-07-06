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Срок в колонии строгого режима получил житель Дно за кражу денег с чужих банковских карт

2 года и 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима получил житель Дно за кражу денег с чужих банковских карт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дновский районный суд установил что, мужчина обналичил денежные средства с ранее похищенных им банковских карт в здании железнодорожного вокзала города Дно. Деньги он потратил на собственные нужды. Позднее его задержали сотрудники транспортной полиции.

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