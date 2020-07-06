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Общество

Александр Нестерук назвал условия второго этапа снятия ограничений в Псковской области

Когда в Псковской области приступят ко второму этапу снятия ограничения рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в эфире проекта ПАИ-livе 6 июля.

По словам Нестерука, в регионе показатель свободных коек достигал 70%. Кроме того, исследованиями на коронавирус охвачены местные жители. По этим показателям, Псковская область достигла уже второго и третьего этапа.

«Остаётся основной показатель – это распространение инфекции», - добавил Александр Нестерук, отметив, что один инфицированный должен заражать не более одного человека.

По данным на 5 июля, в Псковской области этот показатель составлял 0,7.
«Но у нас показатели достигают и до 1,1», - отметил Нестерук.

Показатели по Псковской области направляются в Москву, где уже решается, достиг регион показателя для снятия ограничений.

На втором этапе, отметил Нестерук, будет расширен круг спортивных занятий, художественная самодеятельность, промышленность.

«Наши ограничения были направлены на культуру, спорт, социальную сферу, - отметил спикер. – Эти объекты, я думаю, начнут функционировать на втором этапе».

Массовые мероприятия не будут проводиться до последнего, вплоть до снятия ограничений третьего этапа, добавил Нестерук.

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