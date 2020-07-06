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39 человек погибли на пожарах в Псковской области

Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области за полгода погибли на пожарах 39 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За шесть месяцев в регионе случилось 3283 пожара, которыми нанесен материальный ущерб в размере 35 миллионов 15 тысяч рублей. Огонь уничтожил 396 строений, 2938,6 тысячи квадратных метров площадей, 15 машин.

Травмы на пожарах получили 32 человека, детских жертв не было.

Спасти удалось 246 человек, материальных ценностей на сумму 109 миллионов 594 тысяч рублей, 627 строений, 18 машин.

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