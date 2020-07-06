Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького
За срыв сроков ремонта на улице Горького глава администрации города Александр Братчиков пригрозил подрядчику штрафом во время совещания по ремонту дворов, дорог и проездов, которое проходит в администрации города 6 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Коммерческий директор ООО «КлинингСити» Василий Иванков отметил, что ведётся ремонт объекта у дома №35 по улице Максима Горького.
«У нас всё по плану, ведутся работы по озеленению», - отметил Василий Иванков.
Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева добавила, что рабочих не было на месте ни вчера, ни сегодня, хотя объект должен быть сдан уже к 17 июля.
Александр Братчиков напомнил, что за срыв сроков сдачи будут применены штрафные санкции и добавил, что лично совершит выезд для проверки хода работ на объекте.