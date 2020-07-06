Александр Братчиков пригрозил штрафом за срыв сроков ремонта на улице Горького

15:38, 06 июля 2020, ПАИ

За срыв сроков ремонта на улице Горького глава администрации города Александр Братчиков пригрозил подрядчику штрафом во время совещания по ремонту дворов, дорог и проездов, которое проходит в администрации города 6 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Коммерческий директор ООО «КлинингСити» Василий Иванков отметил, что ведётся ремонт объекта у дома №35 по улице Максима Горького.

«У нас всё по плану, ведутся работы по озеленению», - отметил Василий Иванков.

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева добавила, что рабочих не было на месте ни вчера, ни сегодня, хотя объект должен быть сдан уже к 17 июля.

Александр Братчиков напомнил, что за срыв сроков сдачи будут применены штрафные санкции и добавил, что лично совершит выезд для проверки хода работ на объекте.