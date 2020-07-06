Братчиков поблагодарил подрядчиков за сокращение срока работ по ремонту дорог

15:49, 06 июля 2020, ПАИ

За сокращение срока работ по ремонту дорог глава администрации Пскова Александр Братчиков поблагодарил подрядчиков. Об этом он сообщил во время совещания по ремонту дворов, дорог и проездов, которое проходит в администрации города 6 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Хочу поблагодарить тех, кто идёт с опережением графика», - сказал Александр Братчиков, добавив, что тех, кто отстаёт, будут наказать штрафными санкциями.

Также Братчиков отметил, что лучше сделать один раз хорошо, чем потом переделывать в течение нескольких лет.

«Мы всегда по любым вопросам готовы помочь», - добавил глава администрации города.