Братчиков поблагодарил подрядчиков за сокращение срока работ по ремонту дорог
За сокращение срока работ по ремонту дорог глава администрации Пскова Александр Братчиков поблагодарил подрядчиков. Об этом он сообщил во время совещания по ремонту дворов, дорог и проездов, которое проходит в администрации города 6 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Хочу поблагодарить тех, кто идёт с опережением графика», - сказал Александр Братчиков, добавив, что тех, кто отстаёт, будут наказать штрафными санкциями.
Также Братчиков отметил, что лучше сделать один раз хорошо, чем потом переделывать в течение нескольких лет.
«Мы всегда по любым вопросам готовы помочь», - добавил глава администрации города.