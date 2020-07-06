110 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за семь дней

16:34, 06 июля 2020, ПАИ

С 25 июня по 1 июля в медицинские организации Псковской области с укусами клещей обратились 110 человек, в том числе 28 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Первый случай присасывания клеща в 2020 году был зарегистрирован 19 февраля в Псковском районе. Всего с начала эпидемического сезона с укусами клещей обратились 1 698 человек, из них 562 – дети. Это на 21 % ниже в сравнении со среднемноголетними недельными данными. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 36,6 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1 950 человек, в том числе 111 детей. Серопрофилактика проведена трём детям до 17 лет.

Акарицидные обработки в регионе были проведены на площади 97,34 гектара (за неделю – 12,5 гектара). План проведения акарицидных обработок рассчитан на 600 гектаров, он выполнен на 16,2 %.

С начала сезона исследовано 1 152 клеща, снятых с пострадавших (за неделю – 134). Из них выявлено положительных на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – 18, на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 99, на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) – 23, на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) – 1.

С начала сезона поражённость клещами, снятыми с людей, и клещевыми инфекциями составила: КВЭ – 1,56 %, ИКБ – 23,86 %, МЭЧ – 5,5 %, ГАЧ – 0,24 %.