Тротуар на Плехановском посаде построят не раньше 2024 года

20:26, 06 июля 2020, ПАИ

Недостающий тротуар на улице Плехановский посад в Пскове появится во время масштабной реконструкции перекрестка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении городского хозяйства администрации города Пскова.

Псковичка второй год оставляет на сайте губернатора Псковской области просьбу построить недостающие тротуары на Плехановском посаде. «Рассмотрен ли вопрос о включении улицы Плехановский посад в план ремонтов на 2020-2021 годы, а именно по устройству недостающих тротуаров? Сейчас их нет с обеих сторон. Есть тротуар только у бассейна. Мамы с колясками, студенты и дети ходят по проезжей части», - вновь обратилась горожанка в июле этого года на сайт главы региона.

В УГХ Пскова объяснили, что на этом участке дороги тротуара нет вообще, и строительство его возможно при масштабной реконструкции, проект которой уже готов.

«Проработан вопрос о строительстве тротуара в рамках реконструкции перекрестка улицы Кузнецкой и улицы Карла Маркса с организацией кругового движения и строительством тротуара на Плехановском посаде от улицы Кузнецкой до бассейна ПсковГУ «Универсант». Проект реконструкции разработан. Ориентировочная дата производства работ – 2024 год», - пояснили в управлении.