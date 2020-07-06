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Общество

Тротуар на Плехановском посаде построят не раньше 2024 года

Фото: Дарья Хваткова.

Недостающий тротуар на улице Плехановский посад в Пскове появится во время масштабной реконструкции перекрестка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении городского хозяйства администрации города Пскова.

Псковичка второй год оставляет на сайте губернатора Псковской области просьбу построить недостающие тротуары на Плехановском посаде. «Рассмотрен ли вопрос о включении улицы Плехановский  посад в план ремонтов на 2020-2021 годы, а именно по устройству недостающих тротуаров? Сейчас их нет с обеих сторон. Есть тротуар только у бассейна. Мамы с колясками, студенты и дети ходят по проезжей части», - вновь обратилась горожанка в июле этого года на сайт главы региона.          

В УГХ Пскова объяснили, что на этом участке дороги тротуара нет вообще, и строительство его возможно при масштабной реконструкции, проект которой уже готов.

«Проработан вопрос о строительстве тротуара в рамках реконструкции перекрестка улицы Кузнецкой и улицы Карла Маркса с организацией кругового движения и строительством тротуара на Плехановском посаде от улицы Кузнецкой до бассейна ПсковГУ «Универсант». Проект реконструкции разработан. Ориентировочная дата производства работ – 2024 год», - пояснили в управлении.

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