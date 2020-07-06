ВОЗ: Пандемия коронавируса осложнила доступ к лекарствам от ВИЧ-инфекции

23:24, 06 июля 2020, ПАИ

Более 70 стран предупредили о риске истощения запасов антиретровирусных препаратов, использующихся для лечения ВИЧ-инфекции, в результате пандемии коронавируса. Как пишет ТАСС, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, основываясь на выводах нового исследования.

По данным организации, непростая ситуация складывается в 73 странах. Из них 24 государства заявили о критически низких запасах антиретровирусных препаратов или перебоях в поставках этих жизненно важных лекарств, позволяющих взять распространение вируса под контроль и предотвратить его передачу другим людям. Ситуация, по данным ВОЗ, может затронуть 8,3 млн человек или треть от общего числа людей во всем мире, проходящих лечение от ВИЧ-инфекции.

«Результаты данного исследования вызывают серьезную обеспокоенность. Страны и их партнеры должны сделать все возможное, чтобы нуждающиеся люди продолжали получать доступ к препаратам для лечения ВИЧ-инфекции. Мы не можем позволить пандемии коронавируса свести на нет достигнутые ценой больших усилий результаты глобальной борьбы с данным заболеванием», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.