Новогодние подарки до 1000 рублей: чем порадовать коллег, друзей и соседей

17:09, 13 ноября 2026, ПАИ

Порадовать родных, друзей и коллег на Новый год можно и без больших расходов. Среди недорогих вариантов – хороший чай или кофе, набор сладостей, блокнот, ёлочные игрушки ручной работы, вышитые салфетки и полотенца. Идеями подарков поделились с «АиФ-Псков» предприниматели и эксперты.

Среди универсальных подарков для коллег офис-менеджер Мария Миронова выделяет хороший чай или кофе, небольшие наборы сладостей и удобные блокноты. По её мнению, лучше выбрать одну качественную вещь, чем покупать множество случайных сувениров.

«Хочется, чтобы человек чувствовал внимание, а не то, что подарки закупили просто для галочки», – отмечает Мария Миронова. Она также советует учитывать предпочтения получателя и осторожнее относиться к слишком личным подаркам, алкоголю и косметике с выраженными ароматами.

Рукодельница Елизавета Никитина предлагает обратить внимание на изделия ручной работы. Например, небольшие новогодние игрушки, которые можно повесить на ёлку, стоят около 300–400 рублей. Также востребованы салфетки, полотенца и прихватки с праздничной вышивкой. Для близких людей можно заказать именную вышивку на одежде, а детям подарить участие в мастер-классе по изготовлению игрушек.

Ещё один вариант – подарки с местным колоритом. Небольшой набор можно собрать из мёда, пряника и иван-чая от псковских производителей, дополнить его открыткой ручной работы или небольшим изделием из керамики или дерева.

Психолог Елена Малыгина советует заранее составить список тех, кого хочется поздравить, определить бюджет и продумать хотя бы примерные варианты подарков. При выборе важно учитывать интересы человека, а не ориентироваться исключительно на собственные предпочтения.

«Сомнения при выборе подарка – это нормально. Это, напротив, говорит о внимании, с которым вы подходите к ситуации. Главное – не оставляйте всё на последний момент. Искренность и желание порадовать – в этом секрет успеха. Разрешите себе не гнаться за ценой: ваше внимание уже само по себе является самым дорогим ресурсом», – подчеркнула специалист.

Эксперты также напоминают, что необязательно собирать большие подарочные наборы и тратить деньги на дорогую упаковку. Даже чай со сладостями, небольшая ёлочная игрушка или открытка с личным пожеланием могут стать приятным поздравлением. Главное – продумать подарок и показать человеку, что его интересы и предпочтения не остались без внимания.