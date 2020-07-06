В России сменился главный инфекционист
Главным инфекционистом Минздрава России назначили профессора Сеченовского университета Владимира Чуланова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Согласно тексту сообщения, Чуланов «с первых дней борьбы с пандемией COVID-19 возглавляет рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции». На должности главного инфекциониста он сменил Елену Малинникову.
До этого Чуланов занимал должность заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава.