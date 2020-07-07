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Общество

Послам РФ запретят иметь двойное гражданство

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму 28 февраля председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым и главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Для послов и постпредов РФ предлагается ввести обязательное требование об отсутствии гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание там гражданина РФ. Документ также запрещает главам дипмиссий приобретать иностранное гражданство или вид на жительство непосредственно в период исполнения ими своих полномочий.

В проекте отзыва указано, что данные изменения обусловлены принятием поправок к Конституции РФ. Согласно новым положениям основного закона, ранее вступившим в силу, отдельным должностным лицам запрещается иметь иностранное гражданство, вид на жительство в другой стране, хранить в зарубежных банках вклады, наличные денежные средства и ценности. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», - сказано в проекте отзыва.

Ранее данный законопроект уже поддержал профильный комитет Госдумы по международным делам.

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