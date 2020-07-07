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Псковичи могут поучаствовать в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам»
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Общество

Псковичи могут поучаствовать в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам»

Фото: Андрей Степанов.

В Пскове Детский фонд объявил о старте традиционной благотворительной акции «Вторая жизнь вещам». Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Любой желающий может привезти в организацию детские и подростковые вещи, обувь, игрушки, детские книжки, предметы быта. Эти вещи смогут получить семьи, оказавшиеся в критической ситуации.

В Детском фонде нужны:

- Детская и подростковая одежда и обувь (от 0 до 18 лет) чистые, в хорошем состоянии (рабочие застёжки и молнии, наличие каблуков, набоек). Размер может быть любым, главное, чтобы вещи были современные, которые подойдут именно подросткам. Вещи разных сезонов.

- Игрушки всех видов: мягкие, пластиковые, резиновые, деревянные, а также детские игры, игровой инвентарь (кубики, кегли, скакалки).

- Детские книжки с картинками для малышей, сказки, энциклопедии. (Учебники и классическая литература не нужны.)

- Посуда, постельное белье, шторы, полотенца и другие предметы домашней утвари.

- Канцелярские принадлежности.

- Сумки в хорошем состоянии.

- Средства гигиены: памперсы, влажные салфетки, присыпки, мыло.

- Продукты длительного хранения (консервы, макароны, крупы, чай, сахар).

- Бытовая техника и приборы в рабочем состоянии (утюги, чайники, блендеры).

- Мелкий детский инвентарь: бутылочки, соски, погремушки, мобили.

- Крупный детский инвентарь: коляски, стульчики, ванночки, манежи.

На все вопросы специалисты Детского фонда готовы ответить по телефонам: 73-58-80, по электронной почте child88@mail.ru, child1988@yandex.ru или в сообщениях в группе: https://vk.com/pskov_childfond.

Организация работает с 9:00 до 17:00 без перерыва. Адрес: Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а (здание городской налоговой службы), 1 этаж, правое крыло, кабинет 14-15 (в конце коридора).

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