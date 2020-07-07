Более 272 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
272 814 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 21,5 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 202 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 687 862 человека, выздоровело – 454 329, умерло – 10 296. В Псковской области выявлено 3 084 случая заражения коронавирусом, 1 204 человека выздоровело, 28 – умерло.