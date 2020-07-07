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Общество

Более 900 семей в Псковской области получили сертификаты на маткапитал в проактивном режиме

Фото Дарьи Хватковой.

В Псковской области сертификаты на маткапитал получили более 900 семей. Сертификаты оформлялись в проактивном (беззаявительном) режиме, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ОПФР.

С 15 апреля 2002 года право на средства государственной поддержки было автоматический определено для 931 жителя области.

В настоящее время сведения о рождении ребенка поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. После завершения необходимых технических мероприятий данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Сам сертификат теперь оформляется только в электронном виде. Однако при необходимости бумажная копия электронного документа может быть заверена руководителем органа по месту обращения.

Размер материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвёртого и любого последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал.

До 2026 года продлена программа поддержки семей. Право на сертификат сохраняется для семей, в которых ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года.

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