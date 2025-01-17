Почти 30 млн рублей составил ущерб от прошлогодних заморозков в Псковской области

12:17, 17 января 2025, ПАИ

29 200 000 рублей составил ущерб от прошлогодних заморозков в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Режим ЧС регионального характера был введён в прошлом году в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе из-за заморозков, которые были зафиксированы с 6 по 13 мая. Позже этот режим был отменён распоряжением правительства Псковской области от 4 декабря.

Особенно сильно пострадали Печорский муниципальный округ, Бежаницкий, Великолукский, Новосокольнический, Порховский, Псковский и Себежский районы.

По сельскохозяйственным товаропроизводителям региона гибель и повреждение посевов и посадок составили 3 800,5 гектара.