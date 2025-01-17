Льву Шлосбергу* предъявлено обвинение в нарушении законодательства об иностранных агентах

12:24, 17 января 2025, ПАИ

Члену партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* предъявили обвинение в нарушении законодательства России об иностранных агентах, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Уголовное дело в отношении Льва Шлосберга* расследует следственный отдел по городу Пскову. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством России об иноагентах), в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, Лев Шлосберг*, включённый в реестр иноагентов, будучи неоднократно привлечённым к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, повторно распространял материалы без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.

Расследование по уголовному делу продолжается, проводятся следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершённого преступления, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в конце октября 2024 года Льва Шлосберга* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Подобные штрафы Льву Шлосбергу* назначались неоднократно.

* Признан Минюстом иноагентом.