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Общество

Подать заявку на кулинарный конкурс «Сытый студент» в Пскове можно до 24 января

25 января в Пскове пройдёт кулинарный конкурс «Сытый студент», в котором примут участие команды студентов средних и высших учебных заведений города. Ежегодное кулинарное состязание пройдёт в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Фото предоставлено Псковским городским молодёжным центром

Участникам предлагается собрать команду их трёх – пяти человек и заполнить анкету до 24 января. В день конкурса каждая команда за 45 минут должна будет приготовить два блюда из набора предложенных ингредиентов.

Оценивать работы будет жюри из местных шеф-поваров. Они обратят внимание не только на вкус и внешний вид блюд, но и на их оригинальную подачу. Тематика кулинарных изысканий может быть выбрана из двух вариантов: «Русское блюдо» или «Студенческий деликатес». Кроме того, в этом году вводится новая номинация — «Приз зрительских симпатий», которую получит одно из блюд, выбранное зрителями и группами поддержки.

«Наш конкурс – это прекрасная возможность для студентов раскрыть свои творческие способности и доказать, что даже из самых простых и бюджетных ингредиентов можно создать настоящее произведение кулинарного искусства, – рассказала организатор события Мария Каменская. – Мы ждём, что в этом году участники снова удивят нас новыми интересными идеями и вкусовыми сочетаниями».

Победителей ждут призы от организаторов и спонсоров.

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