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Общество

Систему отслеживания контактов зараженных коронавирусом разработали в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных мобильных операторов связи, пишет ТАСС.

В качестве основных для отслеживания будут использоваться данные Минздрава РФ о номере телефона зараженного коронавирусной инфекцией. Специализированные алгоритмы помогут выявлять по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми последние 14 дней у заразившегося были постоянные контакты. Перечень таких абонентов будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода.

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав», - говорится в проекте.

В документе отмечается, что система позволит контролировать соблюдение режима карантина лицами, в отношении которых вынесено решение об обязательной изоляции, путем круглосуточного анализа их местонахождения по абонентским устройствам. «В случае нарушения установленных границ фиксируются время и координаты местонахождения абонента при каждом нарушении, продолжительность нарушения, максимальное удаление от места проведения карантина, показатель соблюдения карантина. Указанная информация передается в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию и МВД», - поясняют авторы проекта.

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