Михаил Ведерников пожелал Ивану Грибову полюбить Псковскую область

10:16, 07 июля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников пожелал новому прокурору региона Ивану Грибову полюбить Псковскую область. Об этом с представления нового прокурора властям и личному составу надзорного ведомства, которое проходит 7 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Псковская земля особая, у нее очень богатая история и культура», – обратился Михаил Ведерников к Ивану Грибову и пожелал эффективной работы в защите прав граждан. «Добро пожаловать в Псковскую область!» – добавил Михаил Ведерников.

Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина также выразила надежду, что Иван Грибов полюбит Псковскую область. Она подчеркнула, что коллектив прокуратуры дружный и профессиональный, и им много сделано на благо области. Нелли Солнышкина пожелала новому прокурору удачи и успехов.

«Решение о назначении является высокой оценкой руководства страны ваших личных и профессиональных качеств, – отметил главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. – Решение принято в непростых условиях распространения коронавируса. В таких условиях функция прокурорского надзора приобретает особое значение. Я убежден, что знание и опыт, накопленные за годы службы, позволят справиться с задачами, мобилизовать коллектив».