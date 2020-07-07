0
14:34
Пять площадок ГТО установят в Псковской области
14:27
47-летний пскович Григорий Епифанов нашелся
14:21
Половина населения Псковской области должна будет заниматься спортом к 2024 году
14:14
Импортное оборудование для хоккея получит псковский Ледовый дворец
14:11
Псковские спортсмены надеются на послабления 14 июля
14:00
Начался ПАИ-live с и. о. председателя комитета по спорту Еленой Чернышовой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
13:51
О бодрых спортсменах и спортстройках - в эфире ПАИ-live с Еленой Чернышовой
Еще новости
Общество

Прыжки с парашютом отрабатывают военнослужащие ЗВО на полигоне в Псковской области

Прыжки с парашютом отрабатывают на полигоне в Псковской области военнослужащие подразделений спецназначения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В рамках практических занятий военнослужащие прошли специальный курс обучения укладки парашютов Д-10, действиям при возникновении нештатных ситуаций и особых случаев, выполнили подготовительные прыжки на специальном учебно-тренажерном комплексе, отработав 

В течение недели каждый из военнослужащих совершит десантирование с высоты от 600 до 900  метров не менее четырех раз для закрепления навыков до автоматизма.

После совершения прыжка из вертолета Ми-8 группам спецназа предстоит осуществить сбор в указанной точке и совершить пеший марш по лесисто-болотистой  местности, протяженностью более 5 километров, преодолеть засады и минно-взрывные заграждения условного противника.

В обучении военнослужащих задействованы опытные инструктора-наставники, многие из которых имеют боевой опыт. Всего в практических занятиях по парашютно-десантной подготовке примет участие более 200 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Пять площадок ГТО установят в Псковской области
07 июля 2020
Пять площадок ГТО установят в Псковской области
47-летний пскович Григорий Епифанов нашелся
07 июля 2020
47-летний пскович Григорий Епифанов нашелся
Половина населения Псковской области должна будет заниматься спортом к 2024 году
07 июля 2020
Половина населения Псковской области должна будет заниматься спортом к 2024 году
Импортное оборудование для хоккея получит псковский Ледовый дворец
07 июля 2020
Импортное оборудование для хоккея получит псковский Ледовый дворец
Псковские спортсмены надеются на послабления 14 июля
07 июля 2020
Псковские спортсмены надеются на послабления 14 июля
Начался ПАИ-live с и. о. председателя комитета по спорту Еленой Чернышовой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
07 июля 2020
Начался ПАИ-live с и. о. председателя комитета по спорту Еленой Чернышовой (ПРЯМОЙ ЭФИР)
О бодрых спортсменах и спортстройках - в эфире ПАИ-live с Еленой Чернышовой
07 июля 2020
О бодрых спортсменах и спортстройках - в эфире ПАИ-live с Еленой Чернышовой
Онлайн-спектакль «Отель двух миров» покажет великолукский театр 8 июля
07 июля 2020
Онлайн-спектакль «Отель двух миров» покажет великолукский театр 8 июля

Идет загрузка...