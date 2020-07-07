В Печорском районе пастух украл у животных корм
В Печорском районе пастух вместе с подельником украл у животных корм, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Несколько мешков с концентрированными кормами вынесли со склада работники одного из местных сельхозкооперативов. Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
В деревне Заполье Гдовского района с территории строящегося объекта совершена кража пяти силовых кабелей общей длиной свыше ста метров. По предварительным данным, причиненный ущерб составил около 50 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый за кражи 21-летний житель Гдовского района. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
В Великих Луках от дома в садоводческом товариществе украдены два водяных насоса. В этой краже подозревается 37-летний безработный великолучанин. Ведется проверка.