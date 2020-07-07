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Общество

Евросоюз в середине июля обсудит открытие границ для россиян

В середине июля в Европейском союзе обсудят расширение количества стран, гражданам которых разрешён въезд в Евросоюз. В предыдущую версию списка Россия не попала, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера.

По его словам, список составляется на основании предложений Европейской комиссии с учетом ряда критериев. Пересмотр списка будет проводиться в середине июля, уточнил он.

При этом Маркус Эдерер напомнил, что Евросоюз уже открыл границы внутри Шенгенской зоны, а с 1 июля разрешил въезд гражданам ещё 15 государств.

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