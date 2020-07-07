47-летний пскович Григорий Епифанов нашелся

14:27, 07 июля 2020, ПАИ

Семья 47-летнего жителя Пскова Григория Епифанова, пропавшего в конце июня, выяснила, что мужчина уехал в Санкт-Петербург. О том, что поиски прекращены, сообщили в группе «Жесть по-псковски», где и появилась ранее информация о пропавшем человеке.

Пскович 27 июня ушел из дома, не взяв с собой телефон. До 7 июля его местонахождения оставалось неизвестным.

«Григорий Епифанов нашелся! Уехал в Питер на заработки, вернется в середине июля», - говорится в сообщении в соцсети.