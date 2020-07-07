ФОТОФАКТ: Во Дворе Постникова появилась избушка на курьих ножках

15:17, 07 июля 2020, ПАИ

Необычный кованый экспонат появился во Дворе Постникова в Пскове. Фотографию кованой избушки на курьих ножках опубликовали в Instagram Псковского музея-заповедника.

«Нафаня, бяда, бяда, огорчение! Сундук отобрали, сундук со сказками!» А у нас не отобрали, а привезли. Кованую избушку на курьих ножках. Она ещё и яйца может нести. Чего только не бывает на Ивана Купалу...» - такую таинственную подпись оставили музейщики под фотографией.

В учреждении Псковскому агентству информации рассказали о том, что для посетителей Двора Постникова готовят сюрприз. Вскоре туда привезут еще несколько кованых скульптур, которые дополнят пространство музейного объекта и останутся во Дворе Постникова надолго. Подробности музейщики обещали рассказать немного позже.