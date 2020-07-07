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Общество

Новые автобусы для перевозки школьников прибыли в Гдовский район

Два новых 34-местных автобуса КАвЗ для перевозки школьников прибыли в Гдовский район, сообщает газета «Гдовская заря».

Специализированная техника со всем необходимым оборудованием для перевозки детей поступила в область в рамках реализации национального проекта «Образование».

Гдовская районная администрация ходатайствовала о выделении автобусов для двух учреждений образования. Один автобус будет базироваться в посёлке Ямм. За его рулем будет школьный водитель Александр Гатчин. Второй - в Центре внешкольной работы с детьми «Дубно». За ним закреплен водитель Алексей Иванов.

Теперь на спортивные мероприятия и на экскурсии школьники смогут ездить одной большой командой.

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