Штык-ножи от автомата Калашникова попытался вывезти из Псковской области водитель фуры

16:09, 07 июля 2020, ПАИ

Штык-ножи от автомата Калашникова попытался вывезти из Псковской области водитель фуры. Холодное оружие обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области во время осмотра грузового автомобиля «Даф» в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на границе России и Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Шесть штык-ножей были обернуты в полиэтилен и материю, еще четыре подобных предмета обнаружилось на крыше кабины под обтекателем. По внешним признакам находка напоминает штык-ножи от автомата Калашникова АК-47.

До начала осмотра иностранный гражданин отрицал наличие у него в автомобиле запрещенных к перемещению через государственную границу предметов и предпочел скрыть холодное оружие от контрольных органов. Пояснить, куда и с какой целью осуществляется вывоз ножей, мужчина не смог. Штык-ножи изъяты для проведения экспертизы и принятия соответствующего процессуального решения.