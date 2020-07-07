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Общество

ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире ещё не достигла своего пика

Пандемия коронавируса в мире ещё не достигла своего пика. Как пишет ТАСС, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 7 июля.

Он обратил внимание на то, что в начале вспышки коронавируса 400 тысяч случаев заражения было выявлено за 12 недель, а за минувшие выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения. «Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», – подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, в июне наблюдается большой прирост новых случаев, при этом «кривая по количеству смертей немного запаздывает, она не повторяет кривую по случаям заражения». «Это может произойти. Это будет плохо, но это может случиться», – пояснил он.

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