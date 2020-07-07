Ивана Сафронова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене

22:42, 07 июля 2020, ПАИ

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов арестован на два месяца по подозрению в государственной измене, пишут российские СМИ.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Сторона защиты собирается обжаловать решение суда о применении к Ивану Сафронову меры пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с тем, что уголовное дело содержит секретную информацию, судебное заседание до оглашения резолютивной части постановления проходило в закрытом режиме.

По данным Федеральной службы безопасности, Иван Сафронов передавал НАТО информацию о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Подозреваемый вину в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), не признаёт.

Ранее Иван Сафронов работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсант».