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Общество

Алексей Севастьянов анонсировал свой уход с поста президента Федерации футбола Псковской области

Президент Федерации футбола Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов рассказал в прямом эфире шоу «Псковский говор», что судебный процесс по его банкротству фактически вступил в финальную фазу.

«После того, как Крым вернулся в Россию, мы для себя понимали все риски, связанные с сотрудничеством с американской компанией «Дженерал Моторс». Я выступал поручителем в ряде сделок и, разумеется, это имело и свои риски. Это и аукнулось спустя пять лет. В ближайшее время будет получено судебное решение по моему банкротству, и я действительно не смогу занимать в течение пяти лет руководящие должности. Не смогу быть президентом федерации футбола - значит скоро будут выборы в организации. Не буду работать директором здесь, в «Раздолье», - отметил депутат.

Однако, по его словам, он не видит причин для особенного беспокойства. «Я не могу руководить, но могу работать. Возможностей для себя впереди вижу много. Но главное не деньги, главное, что вокруг есть друзья, семья и порядочные люди», - добавил Алексей Севастьянов.

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