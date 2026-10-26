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Общество

В Банке России назвали правила участия в «Монетной неделе»

Для участия во всероссийской акции «Монетная неделя» необходимо соблюсти ряд условий. Об этом рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 октября.

Фото: ПАИ

В банках клиенты смогут зачислить мелочь сразу себе на счёт либо обменять на купюры или монеты другого номинала. Принимаются монеты Банка России, выпущенные после 1997 года.

Чтобы не тратить время в пункте приёма, Иванов рекомендовал заранее отсортировать монеты по номиналам, так как в некоторых банках это обязательное требование. Также на всякий случай нужно взять с собой паспорт, поскольку кассир вправе потребовать документы при любых операциях по обмену денег.

Адреса участников, в том числе в Псковской области, а также подробные условия приёма опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.

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