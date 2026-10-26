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Общество

Новогодние истории жителей Псковской области станут частью документального проекта

Школа креативных индустрий в Пскове собирает настоящие новогодние и рождественские истории, связанные с Псковом и Псковской областью. Они могут стать частью большого документального проекта, который планируют снять этой зимой, сообщили ПАИ в региональном министерстве культуры.

Организаторы ждут рассказы о праздниках из семейной жизни – истории детей и взрослых, родителей, бабушек и дедушек, которые до сих пор вспоминают дома. Возрастных ограничений для участников нет, а жить в Пскове необязательно. Главное, чтобы история была связана с городом или областью и автор мог приехать на съёмку в начале декабря.

Истории принимают по электронной почте pskovcreativeschool@yandex.ru.

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