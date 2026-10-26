Доходы бюджета Пскова на 2026 год предложили увеличить на 131,9 млн рублей

15:43, 26 октября 2026, ПАИ

Вопрос об изменениях в бюджет Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании, которое прошло сегодня под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАМ сообщили в пресс-службе ПГД.

В представленном проекте доходы бюджета Пскова на 2026 год увеличиваются на 131,9 млн рублей, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – на 6,9 млн рублей, по группе «Безвозмездные поступления» – на 125 млн рублей.

Кроме того, депутаты ознакомились с информацией о капитальном ремонте многоквартирных домов, ремонте дорог, дворов и проездов к ним, а также объектов социальной сферы.