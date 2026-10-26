Виктор Мусатов представил опыт Псковской области на конференции ООН в Ереване

16:29, 26 октября 2026, ПАИ

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов принял участие в мероприятиях 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17). Форум проходит в Ереване (Армения) с 19 по 30 октября и посвящён вопросам сохранения биоразнообразия и международного взаимодействия в этой сфере. Об этом ПАИ сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области.

В рамках мероприятия делегация России представила масштабную деловую программу. Она объединила ведущих экспертов, учёных, представителей государственных ведомств, общественных организаций и крупнейших корпораций для обсуждения актуальных вопросов сохранения биоразнообразия и устойчивого развития. Официальное открытие павильона России состоялось 20 октября.

Виктор Мусатов выступил с докладом «Комплексный подход к управлению природными ресурсами Псковского поозерья». Презентация прошла в рамках мероприятия «День воды» панельной дискуссии «Россия – Беларусь: экосистемный подход к интегрированному управлению водными ресурсами и сохранению биоразнообразия».

В докладе министр отметил, что использование природных ресурсов, охрана территорий, сохранение редких видов растений и животных, а также восстановление природной среды должны работать как взаимосвязанные элементы управления. Этот подход был показан на конкретных примерах Псковской области и сотрудничества России и Белоруссии.

В ведомстве отметили, что участие в мероприятиях позволило представить опыт Псковской области в сфере комплексного управления природными ресурсами, а также обсудить подходы к сохранению водных экосистем и биологического разнообразия.