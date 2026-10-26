Умер протоиерей Олег Тэор

15:28, 26 октября 2026, ПАИ

Протоиерей Олег Тэор, почётный настоятель храма Александра Невского в Пскове, ушёл из жизни. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Олег Тэор был одним из самых известных священнослужителей Псковской области. Он много лет окормлял храм Александра Невского и внёс большой вклад в восстановление церковной жизни в Пскове.

Отметим, что протоиерей Олег Тэор являлся священником более 55 лет. За время службы он побывал во многих горячих точках, оказывая духовную поддержку воинам во время первой и второй чеченских кампаний, в Югославии, в Сирии. Отец Олег Тэор также командировался с духовно-просветительской и патриотической миссией в Сербию и Китай.

За годы священнического служения протоиерею Олегу Тэору удалось восстановить воинский храм Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского города Пскова, построенный в 1908 году как войсковой храм Омского полка. В нём протоиерей Олег Тэор являлся настоятелем более 30 лет (1991–2024 годы). В 2024 году отцу Олегу Тэору присвоен статус почётного настоятеля храма.

Под руководством и при непосредственном участии протоиерея Олега Тэора в 1993 году был восстановлен храм Святителя Климента Римского и Петра Александрийского на Ольгинской набережной Пскова.

Усилиями отца Олега Тэора начали восстанавливаться исторический комплекс древнего Пантелеймоновского монастыря на улице Советской Армии, 117, «Казарма Омского полка» 1893–1894 годов на улице Мирной, 9 и с 1999 года храм пророка Илии в посёлке Выбуты, на родине святой равноапостольной княгини Ольги, в котором священник был настоятелем по 2019 год.

В 2002 году был назначен руководителем отдела Псковской епархии по взаимодействию с Вооружёнными силами РФ.

В 2013 году по решению министра обороны РФ протоиерей Олег Тэор стал помощником командира по работе с верующими военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Протоиерей Олег Тэор вёл работу по восстановлению истории Псковского края. При нём издавались и бесплатно распространялись печатные издания воинского храма Александра Невского. При храме Александра Невского усилиями отца Олега Тэора собрана и действует обширная библиотека, работает музей боевой славы героев-воинов, музей церковной утвари, икон и народных промыслов.

Благодаря протоиерею Олегу Тэору в храме Александра Невского были установлены позолоченные доски, на которых вписаны имена погибших воинов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии в честь памяти их подвига в Чечне.

Особое внимание протоиерей Олег Тэор уделял духовно-патриотической работе с детьми и молодёжью: при храме Александра Невского работает воскресная школа, организуются паломнические поездки, Рождественские праздники, спектакли, лекции и встречи.

За значительный вклад в духовное воспитание защитников Отечества отец Олег Тэор одним из первых российских священников был награждён Георгиевским облачением (особый вид церковного облачения, которое вручается священнослужителям, окормляющим воинов армии и флота, а также внёсшим значимый вклад в духовное воспитание военнослужащих).

В 2020 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла за многолетнее усердное служение церкви Христовой протоиерей Олег Тэор был удостоен права ношения второго креста с украшениями.

8 ноября прошлого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил протоиерею Олегу Тэору медаль «За заслуги перед Псковской областью», приурочив награждение к 80-летию протоиерея.