Омбудсмен Наталия Соколова посетит Новоржевский район 29 октября

15:25, 26 октября 2026, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова посетит Новоржевский район 29 октября. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова в своём канале в MAX.

Наталия Соколова проведёт консультативную встречу с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также запланирована встреча с педагогами, на которой обсудят проблемы травли и конфликтов в образовательных учреждениях.

Кроме того, омбудсмен пообщается с детьми. По словам главы округа, важно услышать голос самих ребят, их идеи и предложения. Ещё одним пунктом программы станет посещение детского отделения Центра социального обслуживания. Там оценят условия и качество оказываемой помощи.

Особое внимание уделят прямому диалогу с жителями. 29 октября с 15:00 до 16:00 Наталия Соколова проведёт личный приём граждан в администрации Новоржевского муниципального округа. Обратиться могут те, у кого есть вопросы, касающиеся защиты прав и интересов детей. Записаться на приём можно по телефону (8 811-43) 2-13-52.