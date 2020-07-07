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Общество

Севастьянов: Не отдал своего сына в столичную футбольную академию и не жалею об этом

Президент ФК «Псков-747» Алексей Севастьянов рассказал в эфире первого выпуска программы «Псковский говор» на сайте ПАИ о том, что многие псковские ребята и ветераны в это трансферное окно покинут Псков. При этом судьбу для своего сына, воспитанника «747» и нападающего команды Михаила Севастьянова он не выбирает.

«Я часто говорю об этом родителям детей, которые приходят в нашу футбольную школу, тем из них, кто собрался после первого же приглашения в Москву или в Петербург: не надо, постойте! Я бы мог отдать своего сына в любую академию в России, но где гарантия, что он не затерялся бы? Где красивые истории про псковских ребят, которые уехали из нашего города в 10-12 лет и засверкали на футбольных полях на высоком уровне? Михаил занимался в Пскове, прошел весь юношеский футбол, стал игроком основы, получает практику в серьезном профессиональном соревновании», - рассказал Алексей Севастьянов.

Говоря о будущем сына в свете перехода футбольной команды Пскова из профессионалов в любители, Алексей Севастьянов заявил, что «этот вопрос в компетенции самого Михаила и главного тренера, я могу что-то советовать как отец, но не как руководитель клуба».

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