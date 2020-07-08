Подростку из Пскова нужны усыновители, чтобы не попасть в интернат

09:46, 08 июля 2020, ПАИ

17-летнему Никите из Пскова нужна приемная семья, чтобы спасти его от лишения дееспособности. Об этом пишет pskovobl.info.

В августе подростку исполнится 18 лет, и его, скорее всего, лишат дееспособности. «Фактически есть 30 дней, чтобы спасти человека и принять его в семью. Нужны родители с готовыми документами, разрешающими семейное устройство», - отмечается в сообщении.

В анкете Никиты на сайте «Дети ждут» говорится, что он сообразительный, добрый и спокойный мальчик, всегда находит общий язык с людьми, бывает раним и обидчив, но быстро отходит и забывает обиды. Когда требуется помощь, Никита охотно помогает. Его хвалят педагоги – школьную программу по большинству предметов он усваивает.

Никита родился в августе 2002. Подросток практически не видит, но прекрасно ориентируется в знакомой обстановке. Мальчик различает предметы на ощупь. Может, опираясь на тактильный образец, собрать копию какой-нибудь конструкции.

Словарный запас у Никиты богатый, но речь невнятная, мальчик работает над произношением, разучивает стихи, песни. Никита любит музыкальные занятия, очень хорошо слышит музыку, исполняет сольные партии в детском ансамбле, подыгрывает на шумовых инструментах в детском оркестре.

В быту подросток старается все делать сам, не прибегая к помощи со стороны взрослых.

