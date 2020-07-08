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Мошенник оформил на псковичку крупный кредит

48-летней жительнице Пскова позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Он заявил, что некие злоумышленники якобы пытаются незаконно оформить на горожанку кредит. И чтобы предотвратить это противоправное деяние, незнакомец предложил женщине сначала оформить кредит на себя, а затем полученные деньги перевести на безопасный счет, который он укажет.

Псковичка последовала рекомендации мнимого сотрудника банка. И в результате он завладел деньгами в сумме более двух с половиной миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. В рамках проводимого расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

7 июля жертвами дистанционного мошенничества стали еще псковичка и жительница Порхова, которые лишились в общей сложности более 250 тысяч рублей. Проводится расследование.

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