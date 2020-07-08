После увольнения главврача в Великолукскую больницу возвращается персонал

11:56, 08 июля 2020, ПАИ

После увольнения главврача Елены Никаноровой в Великолукскую межрайонную больницу возвращается медицинский персонал, сообщил на совещании с врачами региона 8 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У вас, к сожалению, в последнее время много врачей и медицинских работников увольнялось. Знаю, что потихонечку народ начал возвращаться, но посмотрите по базе данных, может быть, с кем-то в ручном режиме созвониться и переговорить с тем, чтобы дефицит медицинских кадров у вас был минимальным», - обратился губернатор к и. о. главврача Роману Керимову.

Роман Керимов доложил, что в COVID-центре Великих Лук предусмотрено 39 ставок врачей, при этом физически работают лишь 12 человек. «Потребность еще человек 9-10», - отметил он.

Ставок среднего медперсонала 57,5, работют 48 человек. «В принципе, здесь не хватает только 4 медсестер-анестезисток», - уточнил врач.

Роман Керимов добавил, что больнице помогают и коллеги из других лечебных учреждений на территории города, и даже специалист из частной клиники. Привлечены к работе студенты медицинского колледжа.