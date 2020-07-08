В Псковской области проходит акция «Безопасность детства»

12:15, 08 июля 2020, ПАИ

Акция «Безопасность детства» проходит в Псковской области в период с 1 июня по 31 августа. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова во время горячей линии, посвященной безопасности детей во время летних каникул 8 июля.

«С 1 июля по 31 августа во всех регионах проходит акция «Безопасность детства», - отметила Наталия Соколова, добавив, что она проходит уже в третий раз.

Важнейшими направлениями акции является предупреждение ЧС на дорогах, на водных объектах, на стройках, а также профилактика выпадения из окон.

«Акция нужна для того, чтобы минимизировать ЧС, происшествия и травмы несовершеннолетних», - добавила Соколова, отметив, что в рамках акции проверяют отсутствие освещения, люки и доступ на опасные объекты.

Детский омбудсмен добавила, что следует сообщать в региональный совет отцов Псковской области о потенциально опасных объектах, которые потом будут указывать в Яндекс.Картах.