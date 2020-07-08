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Общество

В Псковской области более 200 пенсионеров-опекунов с июля будут получать проиндексированную пенсию

В Псковской области более 200 пенсионеров-опекунов с июля будут получать проиндексированную пенсию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, будут получать страховую пенсию с учетом индексации.

Прежде на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) были распространены правила обязательного пенсионного страхования. За пенсионеров-опекунов отчислялись страховые взносы в ПФР, а выплата пенсии с учётом индексации возобновлялась им, как работающим пенсионерам, только после окончания срока договора.

Теперь такие пенсионеры не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Это позволяет установить им статус неработающих пенсионеров и производить выплату страховой пенсии в полном объеме, с учётом индексации.

Выплата проиндексированных пенсий произведена с июля беззаявительно. Для этого были актуализированы списки пенсионеров-опекунов, попечителей и сформированы необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.

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