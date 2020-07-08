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Общество

За две недели готовность инфекционной больницы в Пскове достигла 10%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное совещание по вопросам строительства областной инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках. Общая мощность лечебного учреждения составит около 300 коек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в Пскове завершается устройство фундамента, ведется установка металлоконструкций, одновременно идет кладка кирпичных стен и перегородок, а также устройство полов, монтаж систем канализации и наружного водоотвода. Строители приступили к укладке профилированного листа под кровлю. В Великих Луках ведется подготовка песчаного основания под фундаментную плиту, на некоторых участках идет бетонирование фундамента, а также начат монтаж металлоконструкций здания великолукского филиала.

Вице-губернатор Василий Осипов обратил внимание, что степень готовности объекта в Пскове составляет выше 10%, в Великих Луках — 6%. Это при том что строительство началось менее двух недель назад. Он добавил, что проработаны вопросы технологического присоединения объектов к инженерным сетям. В Великих Луках принято решение, что помимо прокладки сетей на втором этапе будет построена и новая водонасосная станция, которая позволит обеспечить стабильное водоснабжение города.

В состав проекта включены и подъездные дороги к многофункциональным медицинским центрам. «Все вопросы решаем оперативно, в рабочем порядке», — подчеркнул вице-губернатор.

«Работы ведутся в соответствии с графиком. Отставаний нет. Проблемных вопросов тоже нет», — подтвердил ведущий инженер-инспектор ТУ ФКП «УЗКС МО РФ» Александр Веселов.

Глава региона в очередной раз обратил внимание на готовность в случае необходимости в ручном режиме подключиться к реализации проекта.

Областная инфекционная больница возводится силами Министерства обороны Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. С инициативой строительства лечебных учреждений в регионе ранее к Главе государства обращался губернатор Михаил Ведерников. По результатам геодезических и инженерных изысканий было определено, что новое учреждение здравоохранения в Пскове появится на улице Доставалова, в Великих Луках — на Октябрьском проспекте.

 

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