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Общество

Закон «Единой России» о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса приняла Госдума

Госдума приняла закон «Единой России» о защите бизнеса и пенсионеров от взысканий за долги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На заседании 7 июля Госдума приняла в окончательном чтении законопроект «Единой России» — он защитит имущество и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Согласно принятой норме, пожилые люди смогут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два года. Сумма долга не должна превышать 1 млн рублей.

«Мы проводили заседания в режиме ВКС, при этом, чтобы ускорить принятие региональных законодательных  актов, мы проводили внеочередные  сессии. Работали непосредственно с губернатором Михаилом Ведерниковым, обсуждали различные меры поддержки.  Прежде всего, это льготы по налоговым платежам для целого ряда предприятий и организаций, наиболее пострадавших в этот период - это касается пониженных ставок налогов или полного освобождения от уплаты. Это и единовременные выплаты медработникам, впервые трудоустроившимся в медучреждения. Речь идет о подъемных врачам, медсестрам, размер которых не пересматривался с 2012 года - тоже хорошая поддержка. Также по инициативе фракции «Единая Россия» были предусмотрены в бюджете дополнительные денежные средства на приобретение квартир для врачей, и сейчас эта мера работает - уже объявлены аукционы, несколько квартир приобретено, в течение года эти денежные средства будут использованы, и врачи будут обеспечены   квартирами. Был принят закон по выплате пособий для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Имеется ввиду половина прожиточного минимума для каждого ребенка в малообеспеченных семьях. Дополнительные пособия получили родители почти 14 тысяч детей», - рассказал заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Котов также напомнил, что фракция «Единая Россия» в ПОСД инициировала поддержку стоматологической отрасли в регионе.

«Стоматология была включена в перечень на региональном уровне наиболее пострадавших, и для стоматологических клиник были предусмотрены также пониженные ставки отдельных видов налогов. Также оказали поддержку региональным законодательством предприятиям, на которых работают люди с ограниченными возможностями. Также региональным законом был введен специальный налоговый режим для самозанятых, была снижена стоимость патента для 13 видов предпринимательской деятельности. Все это было зафиксировано в законопроектах», - пояснил председатель Псковского областного Собрания депутатов  и напомнил, что  и на заседаниях фракции «Единой России» в рамках областного Собрания депутатов,  и при подготовке законопроектов к рассмотрению, меры поддержки обсуждались  совместно с губернатором,  с органами исполнительной власти области.

«В рамках наших не таких уж больших возможностей, они должны сработать и помочь тем, кто в этот сложный период наиболее пострадал», - добавил Котов. 

В скором времени Госдума рассмотрит пакет поправок «Единой России» в Трудовой кодекс, которые регламентируют удалённую занятость.

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