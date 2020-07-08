Валентин Курбатов назвал имена «интересных» псковских авторов

16:18, 08 июля 2020, ПАИ

Известный псковский писатель, критик и литературовед Валентин Курбатов назвал имена «интересных» псковских авторов, пишет газета «Аргументы и Факты - Псков».

Валентин Курбатов отметил, что в Пскове есть «хорошие» и «замечательные» авторы. «Наш поэт Андрей Бениаминов, который собирает на изборский праздник «Словенское поле» интересных авторов со всей страны. Игорь Смолькин один из лучших христианских писателей сегодня. Он сам староста храма, ему труднее, чем остальным. Светское сознание чуть подозрительно глядит на православное. А православное слишком решительно глядит на светское, а он соединяет их в один мир», – рассказал он.

Интервью с Валентином Курбатовым читайте на сайте газеты «Аргументы и Факты - Псков» здесь>>>

24 июня Валентин Курбатов получил Государственную премию в области литературы из рук президента России Владимира Путина в Кремле.