С Днём семьи, любви и верности Елена Полонская поздравила отметивших изумрудную свадьбу супругов

16:31, 08 июля 2020, ПАИ

Глава города Елена Полонская поздравила отметивших изумрудную свадьбу супругов Кузьминых с Днём семьи, любви и верности. Об этом Елена Полонская написала в своём Instagram.

«Разговор о жизни, молодости, радостях, заботах – кульминация сегодняшнего Дня семьи, любви и верности», - отметила Елена Полонская, которая прибыла на дачу к Владимиру и Маргарите, чтобы поздравить с праздником.

Детство главы семейства прошло на оккупированной территории. Со своей супругой Владимир Кузьмин познакомился на заводе АТС, и уже 55 лет они вместе.

«Пусть необыкновенная доброта этих замечательных людей согреет сегодня ваши души. Любви, верности, взаимопонимания! А ещё терпения и умения прощать – таков секрет семейного долголетия и счастья от хранительницы домашнего очага Маргариты Яковлевны Кузьминой», - отметила глава города.