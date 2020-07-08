Свирин: Без спорта в регионах нам не выиграть Олимпийские игры

17:06, 08 июля 2020, ПАИ

Президент российской Федерации гребного спорта Алексей Свирин отметил, что без спорта в регионах стране не выиграть в Олимпийских играх. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-live 8 июля.

Алексей Свирин рассказал, что несколько Олимпийских игр Россия выступала без медалей в гребле, а также напомнил, что в следующем году будут новые отборы для участия в играх.

«Без регионов наш вид спорта, как и любой другой, развиваться не может», - добавил Свирин.

Гость эфира также рассказал, что посещал Псков в 2009 году, когда выступал на кубке России и назвал Псков исторической меккой для нашего государства. Также спикер отметил, что задачами федерации является развитие гребного спорта.

«Псков с такой историей не может стоять в стороне, и должен быть одним из флагманов развития», - отметил Свирин.