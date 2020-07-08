0
17:13
Имена сильных псковских гребцов назвал Алексей Свирин
16:45
ПАИ-live: Президент о судьбе псковской спортивной гребли (ЭФИР)
16:25
Вышел трейлер фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»
16:18
Валентин Курбатов назвал имена «интересных» псковских авторов
16:09
Великолукские актеры приступили к репетициям нового спектакля
15:53
Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов
15:18
Дом для псковских сирот на Венской планируют сдать раньше срока
Еще новости
Общество

Свирин: Без спорта в регионах нам не выиграть Олимпийские игры

Президент российской Федерации гребного спорта Алексей Свирин отметил, что без спорта в регионах стране не выиграть в Олимпийских играх. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-live 8 июля.

Алексей Свирин рассказал, что несколько Олимпийских игр Россия выступала без медалей в гребле, а также напомнил, что в следующем году будут новые отборы для участия в играх.

«Без регионов наш вид спорта, как и любой другой, развиваться не может», - добавил Свирин.

Гость эфира также рассказал, что посещал  Псков в 2009 году, когда выступал на кубке России и назвал Псков  исторической  меккой для нашего государства. Также спикер отметил, что задачами федерации является развитие гребного спорта.

«Псков с такой историей не может стоять в стороне, и должен быть одним из флагманов развития», - отметил Свирин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Имена сильных псковских гребцов назвал Алексей Свирин
08 июля 2020
Имена сильных псковских гребцов назвал Алексей Свирин
ПАИ-live: Президент о судьбе псковской спортивной гребли (ЭФИР)
08 июля 2020
ПАИ-live: Президент о судьбе псковской спортивной гребли (ЭФИР)
Вышел трейлер фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»
08 июля 2020
Вышел трейлер фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»
Валентин Курбатов назвал имена «интересных» псковских авторов
08 июля 2020
Валентин Курбатов назвал имена «интересных» псковских авторов
Великолукские актеры приступили к репетициям нового спектакля
08 июля 2020
Великолукские актеры приступили к репетициям нового спектакля
Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов
08 июля 2020
Запрет на отчуждение территории особенно актуален для Псковской области – Александр Котов
Дом для псковских сирот на Венской планируют сдать раньше срока
08 июля 2020
Дом для псковских сирот на Венской планируют сдать раньше срока
ВИДЕО: Как идет ночной ремонт Рижского проспекта
08 июля 2020
ВИДЕО: Как идет ночной ремонт Рижского проспекта

Идет загрузка...