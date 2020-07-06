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Экономика

Производство мобильных отелей и ресторанов откроют в Псковской области

8 июля состоялось заседание наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Участники встречи рассмотрели инвестиционный проект ООО «Кон-Тики» по строительству завода ITERIUM.TECH, производящего некапитальные сборно-разборные строения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Презентовал проект в режиме видеоконференцсвязи генеральный директор компании Максим Майоров. Он рассказал, что организация занимается разработкой, изготовлением и установкой современных мобильных ресторанов, отелей и бунгало. Также имеется опыт создания некапитальных торговых павильонов, выставочных залов, спортивных комплексов, ветеринарных клиник. К главному преимуществу конструкций Максим Майоров отнес то, что их можно устанавливать на любом основании: на земле, бетонном фундаменте, лесном грунте и даже воде. При этом, по его словам, рынок сбыта компании не ограничивается только российскими заказчиками. Предлагаемая продукция имеет огромный интерес и спрос за рубежом.

Производство представляет собой конструкторское бюро, цех деревообработки в городе Ломоносов и цех металлообработки в Пскове.

«Развитие производства на территории ОЭЗ «Моглино» позволит компании построить завод полного цикла, в котором кроме цехов металло- и деревообработки будут и другие площадки. Планируется, что на территории ITERIUM.TECH появятся цех по изготовлению железобетонных конструкций, выпуску изделий из стеклопластика, складские помещения для хранения сырья и готовой продукции, а также другие рабочие помещения. С открытием завода объем выпускаемой продукции будет увеличен до 20 тысяч квадратных метров в год, заметил Максим Майоров.

Инвестор обратил внимание, что завод будет оснащен современным автоматизированным оборудованием и роботизированной техникой общей стоимостью порядка 250 млн рублей. Полный объем инвестиций по проекту составит более 300 млн рублей.

Вместе с тем на предприятии планируется создать 60 рабочих мест. Кроме того, студентам технических учебных заведений будет предоставляться возможность прохождения на заводе стажировки и обучения.

Члены Наблюдательного совета единогласно одобрили представленный проект. Руководство ОЭЗ «Моглино» и ООО «Кон-Тики» подписали соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности.

 

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