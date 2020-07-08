Субботник провели на берегу реки Ловать в Великолукском районе
Субботник состоялся на берегу реки Ловать в деревне Рыканово Великолукского района в рамках Всероссийской акции «Вода России», пишет газета «Наш путь».
Уборку территории провели сотрудники администрации Переслегинской волости и специалист по культурно-досуговой деятельности Переслегинского Дома культуры Екатерина Тимохина.
«Мы все хотим, чтобы наше поселение было благоустроенное, чистое и красивое, – отметила глава Переслегинской волости Ольга Васягина. – Для этого нужно совсем немного – поддерживать чистоту в родном дворе и на соседней улице, прививать детям привычку к порядку и воспитывать в них любовь к родному населенному пункту! Мы приглашаем вас присоединиться к благоустройству и уборке территорий с соблюдением всех санитарных мер защиты. Только совместными усилиями мы сможем сделать чистым и комфортным наш любимый родной край!».